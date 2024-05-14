В Госдуме назвали главную угрозу для России

Нынешняя финансово-экономическая политика федерального правительства является одной из основных угроз для развития России, ведет к монополизации экономики и расслоению общества. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава комитета Госдумы по конкуренции Валерий Гартунг по поводу утверждения нового состава кабинета министров. По его оценке, главным показателем работы власти является качество жизни россиян.

«Основным критерием качества жизни являются доходы граждан… На первый взгляд, положительная динамика: 5,6% рост доходов за последний год, но если мы посмотрим по группам населения, то мы увидим 2,2% рост самых бедных и 7,8% – самых богатых. Расслоение в 3,5 раза. И вот этот дельта-коэффициент вырос уже до 15,8 за год. У нас идет расслоение граждан. То есть у нас вроде граждане лучше живут, но какие-то ровнее. Поэтому и не надо удивляться, когда список «Форбс» смотришь, у нас там доходы просто миллиардами долларов растут», – пояснил Гартунг.

Парламентарий обратил внимание на проблемы, которые уже стали системными, это касается, в том числе, отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам. «Каждый день говорим о том, что нам не хватает рабочих рук. В то же время мы наказали людей. Я с министром финансов разговариваю, по статистике вроде у нас отчисления фонда оплаты труда падают и показывает показатель, что примерно миллион рублей меньше стало работать, а по опросам Соцфонда статистика показывает, что на миллион больше работающих. Где эта разница в 2 млн? Это как раз те самые 2 млн, которые ушли в тень. Я начинаю считать, а сколько бы потратило государство, и сколько бы они вернули, если б они ушли в открытую занятость. Получается, они бы вернули примерно 900 млрд, а государство бы заплатило чуть больше 600. Ну все понятно же, абсолютно выгодно вернуть этих граждан на работу. Но никак с Минфином договориться не можем», – уточнил он.

«Ожидаемая продолжительность жизни пенсионеров снижается. У меня статданные есть. С учетом того, что у нас растет возраст выхода на пенсию, у нас ожидаемая продолжительность жизни падает и падает. Причем, статистика говорит о том, что она и дальше будет падать… Мужчины просто не будут доживать до выхода на пенсию. Вот вам качество жизни», – подчеркнул депутат.

«Хроническая нехватка врачей приводит к недоступности медпомощи… Ученики младших классов в 2-3 смены. А по закону об образовании должны только в первую смену учиться. Что, на это тоже денег не можем найти? Да должны найти. Дальше... «Мусорная реформа» провалилась – никакого раздельного сбора мусора... Масса претензий к работе ЖКХ, рост цен…» – констатировал он.

При этом Гартунг высказал ряд претензий к финансово-экономической политике правительства, которая, по его мнению, представляет главные угрозы для будущего России. «Сейчас идет специальная военная операция. Да, темпы роста экономики у нас обнадеживающие. ВПК справился со всеми задачами, утер нос всему миру. Но дальше-то это не может так продолжаться, потому что ключевая ставка, когда все это началось была 7,5%, а сейчас 16%. Я постоянно долблю экономический блок правительства – вы предложите что-то другое. Нам говорят – нет, ЦБ прав, надо инфляцию снижать. Инфляцию ключевой ставкой не снизите, нужно заниматься демонополизацией экономики. Она у нас крайне монополизирована. Ну неужели непонятно, что монополисты любую ставку отобьют?» – подчеркнул парламентарий.

«Вы нам говорите – вот под 16% идет кредитование. Так вы посмотрите, какие отрасли кредитуются, где эти деньги? Да они все у сырьевиков. Если вам это непонятно, возьмите рентабельность по отраслям посмотрите. Я же приводил примеры – нефтегазовый сектор, угольщики, металлурги, у них рентабельность от чистой прибыли от 30% до 50%. Возьмите «КАМАЗ» – меньше 5%. Вот где собака зарыта. Нужно там снижать рентабельность, здесь повышать. Как это делать? Пожалуйста, налоговая система», – отметил он.

Как считает депутат, ключевую ставку ЦБ нужно снижать – тем более, что она не влияет на рост цен. «Ставка была 7%, ставка в 16% и даже в 20% вообще не коррелируется с ростом цен. Коррелируется с ростом цен усилие правительства по демонополизации экономики. Если вы создаете конкурентную среду в этих отраслях, то тогда прост цен будет останавливаться. Двумя способами можно остановить рост цен. Первое – ограничить покупательную способность, что и делает ЦБ. А второе – увеличить предложение товаров. Это же очевидная вещь. Если на что-то растут цены, увеличьте их выпуск, дайте больше их на рынок – цены будут падать. Чтобы это сработало, нужно чтобы отрасли, в продукции которых нуждается страна, имели каналы финансирования не по ключевой ставке, а под 5%. Для этого нужны деньги», – пояснил он.

«Перехожу к тому, где брать деньги. Первое – отмените налоговый маневр в нефтяной отрасли. 3,3 трлн рублей возвращаете отрицательного акциза нефтяникам. Да у них и так 6 трлн прибыль. Даже если 3,3 забрать, 2,7 останется – по миру они не пойдут, у них достаточно прибыли. Переживут. Значит, одни по 12 часов готовы работать, а другие не могут даже прибылью поделиться? Это неправильно. Второе – введите дифференцированный возврат НДС экспортерам сырья. В Китае это работает 40 лет. Посмотрите, во что они превратили свою экономику. Ну чего здесь еще придумывать?! Мы даже сами за последние два года разумный протекционизм инвестировали за счет гособоронзаказа. Отрасли дали заказ – посмотрите какой рывок у нас есть. Обрабатывающие отрасли показывают двухкратные темпы роста», – подытожил Гартунг заключив, что в таких условиях не может поддержать назначение Антона Силуанова и Максима Решетникова, соответственно, министрами финансов и экономического развития.

Москва, Мария Соколова

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