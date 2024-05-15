Замначальница отдела миграции в Москве попалась на взятке

Заместитель начальника одного из московских отделов по вопросам миграции заподозрена во взяточничестве. Как сообщил пресс-служба столичного главка Следственного комитета, уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки) и ч. 3 ст. 291 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Данным ведомства, не позднее 24 апреля 2023 года фигурантка, являясь должностным лицом и действуя вопреки интересам службы, из корыстных побуждений фиктивно сняла с миграционного учета гражданина, находившегося в это время за пределами РФ. Подозреваемая за свои незаконные действия через посредника получила денежные средства в размере 50 тысяч рублей. Её преступная деятельность выявлена благодаря грамотно спланированной работе следователей столичного Следственного комитета и УСБ ГУ МВД России по городу Москве.

В ходе проведения обыска по месту жительства и работы фигурантки изъяты предметы и документы, указывающие на её причастность к преступлению.

В ближайшее время должностному лицу планируется предъявить обвинение. Кроме того, она будет проверена на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столичного региона.

Москва, Елена Володина

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