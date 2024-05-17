Взятки на 20 млн рублей: в Москве задержаны сотрудники управления по вопросам миграции столичного главка МВД

В Москве по подозрению в получении взяток задержан бывший сотрудник столичного управления по вопросам миграции, который помогал иностранцам легализоваться на территории РФ. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитата, общая сумма «вознаграждения» фигурантам уголовного дела оценивается почти в 20 млн рублей.

По данным ведомства, должностные лица УВМ ГУ МВД России по г. Москве систематически получали взятки от представителей столичных строительных объектов, которые допускали к работе иностранных граждан, незаконно пребывающих в РФ. За период преступной деятельности с января 2022 года по декабрь 2023 года фигуранты получили взятки на сумму свыше 20 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере организованной группой).

В столичном Следкоме уточнили, что в отношении трех обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следователями совместно с оперативными службами задержан четвертый фигурант преступной деятельности, являвшийся должностным лицом УВМ ГУ МВД России по г. Москве, а также произведен обыск на одном из строительных объектов, в ходе которого выявлено 27 нелегальных мигрантов, незаконно осуществляющих трудовую деятельность в РФ. Уже приняты меры к их выдворению, отметили в ведомстве.

Москва, Елена Володина

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube