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Понедельник, 20 мая 2024, 20:19 мск

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Спикер Госдумы анонсировал большие парламентские слушания о налогообложении россиян

Вячеслав Володин. Архив. Фото с сайта Госдумы

В четверг, 23 мая, в Государственной Думе пройдут большие парламентские слушания по совершенствованию налогового законодательства РФ. Об этом сообщил глава нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Правительством подготовлен ряд предложений по совершенствованию налогового законодательства. В четверг на больших парламентских слушаниях мы совместно с деловым сообществом, экспертами и регионами обсудим их», – утонил Володин, слова которого цитирует пресс-служба Госдумы.

«Речь идет о справедливой налоговой нагрузке. Эти и другие вопросы станут темами для обсуждения на больших парламентских слушаниях», – пояснил он.

Москва, Елена Володина

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