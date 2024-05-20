Спикер Госдумы анонсировал большие парламентские слушания о налогообложении россиян

В четверг, 23 мая, в Государственной Думе пройдут большие парламентские слушания по совершенствованию налогового законодательства РФ. Об этом сообщил глава нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«Правительством подготовлен ряд предложений по совершенствованию налогового законодательства. В четверг на больших парламентских слушаниях мы совместно с деловым сообществом, экспертами и регионами обсудим их», – утонил Володин, слова которого цитирует пресс-служба Госдумы.
«Речь идет о справедливой налоговой нагрузке. Эти и другие вопросы станут темами для обсуждения на больших парламентских слушаниях», – пояснил он.
Москва, Елена Володина
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