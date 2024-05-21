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«Эсеры» решили сменить Семигина на посту главы комитета Госдумы по делам национальностей

Фракция «Справедливая Россия – За правду» решила сменить Геннадия Семигина на должности главы комитета Госдумы по делам национальностей. Об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов сегодня на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента.

«Сегодня на заседании фракции социалистической партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» в рамках ротации – вы знаете, что у нас есть квоты на комитеты – фракцией принято решение об освобождении от должности председателя комитета по делам национальностей Геннадия Юрьевича Семигина. И фракция рекомендовала на эту должность нашу коллегу, Яну Валерьевну Лантратову. Надеюсь, в ближайшее время Госдума рассмотрит и поддержит это решение нашей фракции», – отметил Миронов.

Напомним, на данный момент Лантратова занимает должность замглавы комитета по просвещению.

Согласно регламенту Госдумы, ротация председателей комитетов утверждается пленарным заседанием нижней палаты парламента через постановление.

Москва, Мария Соколова

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