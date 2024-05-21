Европа решилась отдать Киеву доходы от «замороженных» российских активов

Евросоюз одобрил план по использованию 90% доходов от российских активов для обеспечения Украины оружием. Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

«Мы одобрили в ЕС использование доходов от замороженных активов ЦБ РФ для оказания помощи Украине. Из €3 млрд в этом году 90% пойдет на нужды украинской армии», – сообщил он в соцсетях.

Напомним, после начала специальной военной операции на Украине Европейский союз и страны G7 «заморозили» порядка $300 млрд российских активов.

На прошлой неделе парламент Эстонии принял закон, позволяющий Киеву использовать порядка 30 млн евро из российских активов, которые оставались в этой прибалтийской республике. МИД России назвал это решение неприкрытым разбоем.

Конфискация замороженных российских активов недружественными государствами станет «солидным гвоздем в гроб» западной экономической системы, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Москва «воспользуется судебными перспективами и будет бесконечно отстаивать свои интересы».

Брюссель, Елена Володина

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