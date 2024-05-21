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В Госдуме вспомнили про пенсионную реформу перед парламентскими слушаниями об изменении налоговой системы

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Налоговая система в России требует реформирования, но не за счет тех, кто и так с трудом сводит концы с концами. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом в Госдуме заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, окончательные предложения по изменению налогов Минфин объявит на парламентских слушаниях в четверг, 23 мая.

«Форсировано изучаем предложения министерства финансов. Однако окончательные параметры предложений правительства и Минфина услышим в ходе слушаний», – отметил Слуцкий, выступая сегодня на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента.

Политик согласен с мнением главы государства о том, что налоговое бремя должно быть справедливым. «Вместе с тем, всё, что будет отражаться на простых людях, что ухудшит положение тех, кто сегодня и так живет, к сожалению, – давайте говорить правду – достаточно бедно, мы будем выступать против… Мы, конечно, понимаем, страна нуждается в период СВО… Но не за счет тех, кому сегодня тяжело, которые с трудом сводят концы с концами», – подчеркнул он.

«Мы выступали против пенсионной реформы в 2018 году. Мы будем очень серьезно изучать и сегодняшнее предложение по изменению налоговой системы. Сейчас, конечно, говорить рано, но в любом случае, будем поддерживать интересы простых людей», – заверил Слуцкий.

Москва, Мария Соколова

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