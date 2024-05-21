Госдума защитила пенсии инвалидов от списания по долгам опекунов

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила сразу во втором и третьем чтениях закон, который защитит права детей-инвалидов, а также взрослых, признанных недееспособными. В частности, документ запрещает списание их пенсий и соцпособий по долгам третьих лиц.

Поправки вносятся в закон «Об исполнительном производстве». Вводится запрет на списание получаемых инвалидами пенсий при взыскании долгов с другого человека.

Как пояснил глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, речь идет о тех случаях, когда пенсию за несовершеннолетних инвалидов и тех, кто признан недееспособным, получают их родители, усыновители и опекуны. Сегодня при проведении исполнительных процедур в отношении этих людей, средства инвалида также могут подпасть под взыскание.

«После вступления закона в силу под защиту будут взяты не только пенсии детей-инвалидов, но и социальные доплаты к пенсии и доплаты по случаю потери кормильца. То есть в любом случае социальные выплаты будут гарантированы, и их получатели не останутся без средств к существованию», – подчеркнул парламентарий.

Москва, Елена Володина

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