«Черный» май: череда покушений на лидеров независимых от США государств не случайна

В Госдуме высказали насторожённость по поводу череды майских преступлений против лидеров государств с независимой позицией. Как передает корреспондент РИА «Новый День», заместитель главы комитета Госдумы по международным делам, политолог Вячеслав Никонов обратил внимание, что трагические события происходят на фоне очевидного поражения, которое терпит Запад, но при этом провоцирует террористические атаки.

«Они (западные страны) терпят поражение на Украине и идут на любые преступления. Честно говоря, меня очень насторожила череда преступлений, одна за другой совершенных в мае. Почему-то все они против тех лидеров государств, которые выступают за суверенитет во внешней политике. В мае было только два покушения на наследного принца Саудовской Аравии [Мухаммеда] бен Салмана… [Президент Турции Реджеп] Эрдоган заявил о госперевороте. Покушение на [премьер-министра Словакии Роберта] Фицо – причем, в абсолютно людном месте и человек не скрывал своих либеральных убеждений – это ж либеральненько: взять и застрелить человека, потому что ты не согласен с его политическими убеждениями. Слава Богу, Фицо сейчас выздоравливает», – отметил Никонов, вычступая сегодня на пленарном заседании Госдумы.

Парламентарий также напомнил о покушении на президента Сербии Александра Вучича, который чудом избежал смерти. «Погиб (президент Ирана Эбрахим) Раиси. Иранское руководство сейчас заняло позицию, что это была техническая неисправность, хотя ещё не проводили даже расследования. Сейчас пытаются загасить страсти внутри страны. Вчера у меня в эфире был иранский журналист, который сказал: вся страна уверена, что это теракт. А если это теракт, то это война, поэтому иранское руководство сейчас сдерживает страсти», – пояснил он.

«Мы находимся в ситуации, когда США и их союзники прибегают к террору и в нашей стране, и по всему миру. На самом деле это столкновение оси света против оси тьмы. Это ось свободы от американского диктата против оси несвободы. Это ось добра против четвертого рейха. Тем более, что третий рейх весь внутри сейчас четвертого рейха – вся эта прежняя ось – Германия, Япония, Италия. Это ось добра против оси зла. И надо сказать, что наша ось добра очень зла на нацистскую ось», – подчеркнул депутат.

«Историю не переписать. И действительно, идеи, которые нам навязывают извне, будь то марксизм или либерализм, они будут разбиваться о нашу действительность. А наша действительность такая, что наше дело правое, враг будет разбит, а победа будет за нами», – заключил Никонов.

Москва, Мария Соколова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube