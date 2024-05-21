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Вторник, 21 мая 2024, 17:53 мск

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Героям России увеличат земельные льготы

Сегодня нижняя палата российского парламента поддержала во втором и третьем чтениях поправки в закон «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» в части расширения льгот на предоставление земельных участков.

Документ предоставит возможность передавать по наследству право на получение земельного участка супругам, детям и родителям Героев России и полных кавалеров ордена Славы. При этом предполагает, что участки будут предоставляться в собственность бесплатно и вне очереди.

Кроме того, закон устанавливает единовременное пособие в размере 20 тысяч рублей членам семьи погибших после 24 февраля 2022 года Героев, в том числе Героев РФ, которым звание присвоено посмертно. Вдова или вдовец, родители, дети в возрасте до 18 или до 23 лет, если они студенты дневных отделений, и дети старше 18 лет, если они инвалиды с детства, – каждый член семьи из указанных категорий получит такое пособие.

Москва, Елена Володина

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