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Выплаты участникам СВО защитят при банкротстве

Сегодня Госдума приняла в первом чтении поправки в законодательство, которые предполагают исключение из конкурсной массы при банкротстве денежных выплат участникам боевых действий, операций, в том числе контртеррористических, боевых заданий и других задач по защите РФ.

Как подчеркнул глава нижней палаты парламента Вячеслав Володин, «недопустимо, чтобы средства, которые солдат или офицер получает, защищая нашу страну и граждан, включались в конкурсную массу и изымались при банкротстве».

«В настоящее время уже действует ряд исключений: нельзя забрать у человека единственное жилье, выплаты в размере прожиточного минимума, алименты и другое. Будет справедливо распространить эту норму на выплаты участникам СВО и других военных операций», – отметил спикер Госдумы.

Москва, Елена Володина

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