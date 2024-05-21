«Климатическое» мошенничество: в Госдуме заявили о непредсказуемых рисках для России

Лесоклиматические проекты являются системным мошенничеством с целью ликвидации промышленного развития таких стран, как Россия. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил замглавы комитета Госдумы по экономическому развитию Михаил Делягин, комментируя предполагаемые изменения в Лесной кодекс РФ. По его оценке, принятие такого законопроекта создает непредсказуемые риски, что абсолютно недопустимо.

«Если климатическое мошенничество, на котором уже пробы ставить негде, используется для того, чтобы высадить хотя бы один лишний лесок, Бог с ним, пусть будет климатическое мошенничество. Но дорогие друзья, есть несколько нюансов. Во-первых, климатическое мошенничество – это нам с вами не Чубайс, это не воровство бюджетных средств. Это значительная комплексная системная мера по ликвидации развития, в том числе, промышленного развития таких стран, как РФ. Садясь на эту поляну даже с самыми лучшими соображениями, даже ради леса, мы создаем для себя риски непредсказуемые. Поэтому игра с климатическим мошенничеством абсолютно недопустима, тем более – со стороны правительства», – подчеркнул Делягин.

Парламентарий обратил внимание на фактические неточности в разработанном правительством документе. «Мы здесь услышали замечательные слова: в законе-то написано – кроме земель сельхозназначения, и тут же выясняется, что никаких проблем – мы сейчас эти земли сельхозназначения, заросшие березками и осинками, переведем в другую категорию», – пояснил он.

«Об уровне компетентности свидетельствует прекрасная фраза, которая здесь прозвучала, что у нас поля заросли 60-80-летними лесами. Возьмите калькулятор и посчитайте. У нас 60 лет назад был 1964 год, 80 лет назад был 1944 год, а леса у нас стали расти на полях после ликвидации советской власти. Ну вот так случайно совпало… Нет у нас земель сельхозназначения в значимых масштабах, заросших лесом при советской власти. Это началось после уничтожения советской власти», – уточнил депутат.

«Если мы с таким уровнем компетентности и разумности будем подходить к нашей экономике… Между прочим, губернатор Брянской области от «Единой России» [Александр] Богомаз долгие годы осуществляет сельскохозяйственную революцию. У него реально идет новая великая распашка, думаю, что не только у него, за счет применения новых сельхозтехнологий. И придут к нему такие замечательные люди и скажут: вот эти леса вы еще не вернули в земли сельхозназначения, будут у нас здесь проекты климатического мошенничества, замечательно. Это недопустимо», – заключил Делягин.

Госдума сегодня приняла в первом чтении дополнения в Лесной кодекс, которые создают правовую основу для реализации лесоклиматических проектов в РФ «в лесах на землях различных категорий, обеспечивающих сокращение (предотвращение) выбросов парниковых газов или увеличение поглощения парниковых газов».

Москва, Мария Соколова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube