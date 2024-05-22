«Добровидение»: в Госдуме обвинили руководство федеральных телеканалов в отказе поддерживать русскую культуру

Руководство крупнейших российских телеканалов отказывается поддерживать русскую культуру, игнорируя отечественную альтернативу «Евровидению» – конкурс «Добровидение». Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы Олег Нилов сегодня на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. По его словам, с таким отношением «жить нельзя».

Нилов обратил внимание, что ровно 10 лет назад в Госдуме обсуждался проект создания российского песенного конкурса как альтернативы «Евровидению». «Мне было поручено моими коллегами-депутатами Иосифом Кобзоном и Валентиной Терешковой ответить на тот вызов, который в мае 2014 года все мы получили с экранов наших федеральных каналов. Это было «Евровидение», на котором победило Кончито. На следующий день после этого события я вышел на трибуну Госдумы, стукнул кулаком по столу, спел «Черного ворона» и сказал, что мы пойдем другим путем. Мы этим «чемберленам в юбках» дадим свой ответ…» – напомнил депутат.

Парламентарий отметил, что ответом «евровидению» стал фестиваль «Добровидение» в Санкт-Петербурге, который в этом году запланирован на 14-16 июня. «Тысячи участников, 220 заявок от коллективов, хоров, исполнителей народной песни в народной манере, уральские, кубанские, омские народные хоры. Представляете, какие участники? А где внимание СМИ? Про «Евровидение» опять, пусть его не показывали, но сюжетов было много. Где поддержка «Добровидения»? Никто не знает, никто не слышит, особо никто не поддерживает. Я не знаю, будет ли трансляция «Добровидения», сейчас стоит вопрос», – подчеркнул Нилов и обратился к руководителям телеканалов, что «нужно менять поддержку, в том числе, нашей культуры, традиций, ценностей».

«Никаких ни копеек, ни грантов «Добровидение» не получало за 10 лет. Благодарю только депутатов-коллег. Вот сейчас с шапкой по кругу пройду, соберу сколько смогу, и дай Бог, будем так бороться... Но без вашей поддержки, чтобы это видели миллионы наших сограждан. Ну так жить нельзя, уважаемые директора и руководители телевизионных каналов», – заключил Нилов.

Москва, Мария Соколова

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