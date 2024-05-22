В Кремле заявили, что Россия признает Палестину государством

Россия, являясь правопреемницей СССР, признает государство Палестина. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Спикер Кремля заверил, что Москва будет последовательной в этом вопросе.

«Я хочу вам напомнить, что Российская Федерация является правопреемницей Советского Союза. Советский союз уже на финальной стадии своего существования признал государство Палестина. И это абсолютно укладывается в соответствующую резолюцию Совета безопасности ООН и в подход на основе двугосударственного урегулирования. Поэтому мы являемся правопреемниками Советского Союза и продолжаем нашу последовательную и транспарентную позицию в этой области», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Ранее сегодня стало известно, что Ирландия, Норвегия и Испания признают Палестину государством. До этого Палестину признавали девять членов Евросоюза. Восемь стран – Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия – сделали этот шаг в 1988 году, ещё до вступления в ЕС, а Швеция – в 2014 году.

О возможном признании палестинского государства странами Евросоюза в начале мая заявлял глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Кроме того, стало известно, что Словения и Мальта активизировали контакты с целью совместного признания палестинской государственности.

Москва, Елена Володина

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