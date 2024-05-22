Благие намерения, беспорядок и рост тарифов: в Госдуме заявили об отмене преступной реформы Чубайса в электроэнергетике

Сегодня нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект о создании системообразующих территориальных сетевых организаций (ТСО) и внедрении автоматического дистанционного управления объектами электроэнергетики. Как передает корреспондент РИА «Новый День», большинство депутатов отметили, что документ является исправлением преступной реформы экс-главы РАО ЕЭС (в 1998-2008 гг) Анатолия Чубайса. Однако при этом прозвучало мнение, что новая схема противоречит указу президента, создаст частную монополию и приведет к росту тарифов.

С одной стороны, законопроект поддержали даже представители КПРФ. В частности, депутат Сергей Левченко заявил, что принимаемый документ изменит «тенденцию, которая была заложена в пресловутой реформе электроэнергетики». «20 лет назад я выступал на парламентских слушаниях и на первом ряду сидел Чубайс. И я тогда говорил, что огромные проблемы возникнут в стране после того, как мы разделим энергетику на тысячи и тысячи разных мелких организаций и это случилось… Реформа была ненужной», – констатировал он.

Депутат от ЛДПР Валерий Селезнев со своей стороны согласился, что документ «исправляет то, что было сделано в ходе реформы». «Реформа дала какие-то неправильные сигналы, при которых мы получили массу ТСО, которые владели очень небольшими кусками и вымывали из общего котла, который собирается с платежей потребителей и не давали возможности развиваться тем, кто отвечает и несет, в том числе, социальную ответственность», – подчеркнул парламентарий.

Между тем депутат от «Справедливой России – За правду» Валерий Гартунг заявил, что якобы благие намерения могут привести к новому коллапсу. По его словам, документ способен спровоцировать новый рост тарифов на электроэнергию, а также вообще противоречит указу главы государства об основных направлениях госполитики по конкуренции.

«Цель сейчас – это дальней консолидация отрасли и в конечном итоге привести в руки одной компании. Уменьшение числа компаний не вчера началось, а последние несколько лет идет… Сейчас даже в рамках одной компании, которую вы хотите сделать системообразующей, у нее по филиалам различаются в разы расходы. Там вообще порядка нет. Вы сейчас хотите этот беспорядок на всю страну распространить? Причем без возможности сравнения с более эффективными компаниями», – сказал он.

При этом Гартунг обратил внимание, что с 2016 года индекс потребительских цен вырос на 19%, а стоимость тарифов в этой отрасли на 30%, и подчеркнул, что «фактически за консолидацию (отрасли) платят потребители».

«Письмо контрольного управления президенту, здесь все разложено по полочкам, что происходит в электроэнергетике: отсутствует четкое понятие экономической обоснования расходов, проверки ФАС по этому направлению малоэффективны либо не ведутся, не разработан механизм долгосрочного ценообразования для снижения издержек регулируемых юрлиц и повышения результативности их деятельности и так далее. То есть – фактически органы госвласти, которые отвечают за контроль за этим видом деятельности, не работают… Нам сейчас пытаются это бездействие подменить тем, что мы создадим одну частную монополию на всю страну. И нам ещё говорят, что она потом не приведет к росту цен. Приведет, еще к какому!.. Поэтому мы за это голосовать не можем. У коммунистов все понятно, все Советскому союзу, то есть государству. Только я вас разочарую – это не государству дают, а в частную компанию, а вы за это голосуете», – подытожил Гартунг.

В заключении депутат от «Единой России», глава комитета по энергетике Павел Завальный назвал реформу Чубайса «преступной ошибкой», которую «сейчас исправляем, но не по принципу деприватизации или национализации, а по принципу консолидации, что повысит эффективность управления». При этом парламентарий подтвердил, что «к сожалению, снижения тарифов не будет», но сохранится принцип «инфляция минус».

В итоге большинством голосов законопроект был принят в первом чтении. Планируется, что в каждом субъекте РФ будет создан системообразующий ТСО с функцией «одного окна» для потребителей и ответственностью за устранение каких-либо масштабных аварии на сетях. Критерии получения такого статуса будет определять правительство, а окончательное решение – за высшим должностным лицом субъекта РФ. Расходы этих организаций будут включены в состав тарифов, кроме учтенных при установлении платы за технологическое присоединение, а также идущих на ликвидацию последствий аварий на объектах электросетевых хозяйств других ТСО.

Предполагается, что документ вступит в силу 1 сентября 2024 года.

Москва, Мария Соколова

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