НАТО и Европа готовятся к войне с Россией – Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что НАТО и Европа целенаправленного готовятся к войне с Россией. По его словам, заявления западных политиков и СМИ свидетельствуют, что настоящее время ведется подготовка общественного мнения к военному столкновению.

«Перед двумя мировыми войнами в СМИ довольно долго шла подготовка вступления в войну. Думаю, то, что сегодня происходит в Брюсселе и Вашингтоне, но скорее в Брюсселе, чем в Вашингтоне, это своего рода подготовка настроений к возможному непосредственному конфликту. Спокойно можно говорить, что идет подготовка вступления Европы в войну, это происходит в СМИ и заявлениях политиков», – сказал политик (цитата по РИА «Новости») в эфире радио Kossuth.

Премьер-министр Венгрии также отметил, что не считает вероятным нападение России на страну НАТО, а разговоры о «российской угрозе» являются маневром Запада для подготовки к войне. При этом Орбан заявил, что сейчас рабочие группы в штабе НАТО в Брюсселе изучают, как альянс может принять участие в конфликте на Украине.

В то же время политик уточнил, что Венгрия намерена предпринять шаги, чтобы не участвовать в операциях НАТО за пределами своей территории.

«Юристы проводят довольно серьезную работу, изучая, как Венгрия может быть членом НАТО и при этом не участвовать в акциях НАТО за пределами территории альянса. Это то, что венгерской дипломатии надо решить», – сказал Орбан.

Будапешт, Елена Володина

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