Дипломатическое обострение: посол России в Армении вызван в Москву для консультаций

Посол России в Армении Сергей Копыркин вызван в Москву для консультаций. Об этом говорится сообщении министерства иностранных дел РФ.
Причины такого решения не уточняются, однако известно, что в дипломатической практике подобная ситуация означает обострение в отношениях двух государств.
В последнее время премьер-министр Армении Никол Пашинян и другие официальные лица в своих выступлениях допускали жесткую критику в адрес Москвы. При этом Ереван приостановил участие в работе совместного оборонительного союза – ОДКБ.
Москва, Елена Володина
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