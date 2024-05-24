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Дипломатическое обострение: посол России в Армении вызван в Москву для консультаций

Посол России в Армении Сергей Копыркин вызван в Москву для консультаций. Об этом говорится сообщении министерства иностранных дел РФ.

Причины такого решения не уточняются, однако известно, что в дипломатической практике подобная ситуация означает обострение в отношениях двух государств.

В последнее время премьер-министр Армении Никол Пашинян и другие официальные лица в своих выступлениях допускали жесткую критику в адрес Москвы. При этом Ереван приостановил участие в работе совместного оборонительного союза – ОДКБ.

Москва, Елена Володина

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Метки / Армения

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