Дипломатическое обострение: посол России в Армении вызван в Москву для консультаций

Посол России в Армении Сергей Копыркин вызван в Москву для консультаций. Об этом говорится сообщении министерства иностранных дел РФ.

Причины такого решения не уточняются, однако известно, что в дипломатической практике подобная ситуация означает обострение в отношениях двух государств.

В последнее время премьер-министр Армении Никол Пашинян и другие официальные лица в своих выступлениях допускали жесткую критику в адрес Москвы. При этом Ереван приостановил участие в работе совместного оборонительного союза – ОДКБ.

Москва, Елена Володина

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube