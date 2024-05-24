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Пятница, 24 мая 2024, 18:00 мск

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В Москве вынесен приговор начальнику районного отдела по вопросам миграции за помощь нелегалам

Кунцевский суд Москвы вынес приговор бывшему начальнику отдела по вопросам миграции ОМВД России по району Кунцево Татьяне Фроловой, которая ежемесячно брала взятки за помощь в упрощенном оформлении документов для иностранцев и лиц без гражданства.

Как сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, Фролова признана виновной. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет, с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 5 лет

Фролова была взята под стражу в зале суда.

Москва, Елена Володина

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Метки / Нелегальная миграция

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