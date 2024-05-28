Госдума продлила госпомощь многодетным семьям в погашении ипотеки

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла во втором и третьем чтениях законопроект о продлении до 2030 года программы помощи многодетным семьям в погашении ипотеки. Документ также сократил перечень организаций, которые имеют право выдавать ипотеку.

Законопроект подготовлен правительством в целях реализации послания президента РФ Владимира Путина и продлевает выплаты семьям при рождении третьего и более ребенка в 450 тысяч рублей на полное или частичное погашение ипотечных кредитов.

Сегодня во втором чтении в документ была внесена норма о лишении права на выдачу ипотечных займов ряда организаций из перечня ДОМ.РФ, которые неподконтрольны Банку России и с их стороны встречаются недобросовестные практики.

Москва, Мария Соколова

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