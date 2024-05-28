Госдума одобрила самостоятельную продажу залогового имущества должниками по ипотеке

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в третьем чтении законопроект, который дает право россиянам самостоятельно продавать имущество, которое находится в залоге у банка, без ограничений по сумме полученного кредита.

Изначально документ предлагал такую норму распространить на кредиты не выше 15 млн рублей, когда банк не успел инициировать взыскание залога через суд.

Во втором чтении ограничения по размеру кредита были исключены. Для продажи имущества самостоятельно заемщик должен уведомить об этом банк. На согласование процедуры и расчет минимальной цены отводится 10 рабочих дней. После этого заемщику отводится не менее четырех месяцев на продажу. Законопроект оговаривает также право сторон продлить этот срок. По итогам реализации имущества деньги поступят банку. При этом положительная разница между размером ипотечного долга и полученных при продаже средств должна быть перечислена заемщику.

Планируется, что закон после одобрения в Совете Федерации и подписи главы государства вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.

Москва, Мария Соколова

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