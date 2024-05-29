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Среда, 29 мая 2024, 17:10 мск

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Госдума разрешила судебным приставам применять оружие и спецсредства

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении законопроект о предоставлении сотрудникам службы судебных приставов права на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия в некоторых ситуациях.

В частности, документом устанавливается, что судебные приставы могут применять оружие и спецсредства для защиты судей и участников судебного процесса от посягательств, представляющих опасность для жизни или здоровья. Также оно может быть применено для пресечения побега из‑под стражи, отражения нападения на суд и задержания лица, застигнутого при совершении тяжкого преступления и пытающегося скрыться. При этом до стрельбы на поражение оружие должно быть использовано для предупредительного выстрела.

Москва, Елена Володина

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