В Госдуме заявили, что экспорт российского сырья на Запад помогает наращивать поставки вооружений для ВСУ

Россия наращивает снабжение Евросоюза стратегическим сырьем, которое используется для производства вооружений для украинских войск. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сегодня заявил депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев.

«Евросоюз за апрель закупил на 35% больше алюминия и металла в России. При том, что значительная часть стран (ЕС) включилась в увеличение военной помощи Украины. Как вы считаете, «Хаймерсы», «Вампиры» и все прочие из чего делаются, из воздуха? Это нас крайне беспокоит, как и наших избирателей. Мы считаем, что надо перейти от такой туманной риторики… Они воюют с нами, давайте закроем им все краны, не будем поставлять ни газ, ни нефть и тем более металлы и алюминий. А то с нами поступают как хотят, а мы все время извиняемся», – подчеркнул Коломейцев.

Стоит отметить, что проблема сохранения экспорта стратегического российского сырья, которое используется западными государствами для производства вооружений, неоднократно поднималась в Госдуме. В правительстве РФ на эту тему предпочитают отмалчиваться.

Москва, Мария Соколова

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