В Госдуме заметили заоблачные цены на авиаперелеты внутри России

Сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль проблему роста цен на авиаперелеты внутри России.

«Билет на расстояние в часе лета стоит так, как будто бы лететь далеко», – обратил внимание он.

Володин поручил профильным комитетам обсудить эту тему с правительством РФ и авиаперевозчиками. Координировать работу будет первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.

Москва, Елена Володина

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