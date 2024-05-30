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Четверг, 30 мая 2024, 14:04 мск

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Наступление на Харьков: российские войска взяли под контроль примерно 50% территории Волчанска

Вооруженные силы России освободили примерно половину города Волчанска, несмотря на постоянные контратаки ВСУ. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. В комментарии ТАСС он уточнил, что сейчас ведутся позиционные бои от улицы к улице.

«Они постоянно предпринимают попытки контратаковать наши позиции. На сегодняшний день примерно 50% города Волчанска уже освобождено. Город разделяется речкой Волчьей, которая является естественной водной преградой. Мосты через эту реку уничтожены [ВСУ]», – пояснил Ганчев.

По его словам, все контратаки противника заканчиваются большими потерями для ВСУ, уничтожением военной техники.

«Самые жаркие события происходят в Волчанске и в направлении поселка Липцы, где наши подразделения заняли наиболее господствующие высоты, чтобы можно было наносить огневое поражение как раз именно по тем силам, которые подходят на помощь украинским вооруженным формированиям», – уточнил глава харьковской военно-гражданской администрации.

Харьков, Елена Володина

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