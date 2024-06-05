Варварство и унижение: глава СПЧ высказался о скандальных досмотрах в школах

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев выступил с жесткой критикой по поводу унизительных досмотров школьников перед Единым госэкзаменом.

По его мнению, пусть лучше кто-то из старшеклассников спишет.

«С началом ЕГЭ множатся дикие истории о досмотрах школьников перед экзаменом. Унизительные проверки доходят до снятия нижнего белья перед рамками и съема дверей в школьных туалетах. Подобные безобразия происходят в различных регионах страны. Даже огласка предыдущих инцидентов с обещанным наказанием виновных на федеральном уровне ретивых борцов со шпаргалками, как видим, не останавливает», – констатировал Фадеев, слова которого приводит пресс-служба Совета.

При этом глава СПЧ обратил внимание, что технологии досмотра – зачастую жесткого – работают много где: в аэропортах, на массовых мероприятиях, стадионах. «Но без скандалов. Здесь же мы наблюдаем крайнюю степень недоверия к детям, которая унижает всех – и учеников, и учителей, и самих охранников. В каком состоянии они потом сдают экзамен? Теперь столь важные для ребят оценки будут зависеть от самоуправства человека на рамке? Считаю такой подход просто варварским. Унижать кого-либо недопустимо», – подчеркнул он.

«Исполняйте свои обязанности без маниакального упорства. Даже если кто-то пронесет шпаргалку и спишет, то зачем унижать себя и всех остальных? Пусть лучше кто-то спишет, чем все пострадают от недостойного обращения», – заявил Фадеев.

Накануне стало известно, что школьники в Чувашии пожаловались на унизительный досмотр перед Единым государственным экзаменом. Детей заставили раздеваться до нижнего белья. Ранее, как сообщал «Новый День», скандальный инцидент произошел в средней школе № 62 г. Воронежа. По данным местных телеграм-каналов, старшеклассниц заставили снимать нижнее белье перед сдачей ЕГЭ.

Москва, Елена Володина

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube