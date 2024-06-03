В Чувашии школьников заставили раздеваться перед проведением ЕГЭ

Школьники в Чувашии пожаловались на унизительный досмотр перед Единым государственным экзаменом. Детей заставили раздеваться до нижнего белья.

Как сообщают местные СМИ, заявление в прокуратуру написали родители троих учащихся Яльчикской СОШ. По словам школьников, их заставляли снимать одежду и задирать рубашки.

Кроме того, время, проведенное в туалете во время экзамена, было сильно ограничено. Дети должны были уложиться в 30 секунд.

Прокуратура и министерство образования Чувашской Республики обещали провести проверку.

Как сообщал «Новый День», скандальный инцидент произошел в средней школе № 62 г. Воронежа. По данным местных телеграм-каналов, старшеклассниц заставили снимать нижнее белье перед сдачей ЕГЭ. Дети проходили через рамку металлодетектора, тех, кто не прошел, досматривали. Девочки пожаловались, что им пришлось снимать нижнее белье, так как металлоискатель срабатывал на косточки бюстгалтеров, металлические пуговицы и бижутерию.

В Госдуме резко отреагировали на этот инцидент, назвав случившееся безобразием, идиотизмом и издевательством. Прокуратура Воронежской области начала проверку.

Чебоксары, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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