«Кафка с Оруэллом нервно курят в сторонке…» – Медведев жестко высказался о «мирной конференции» в Швейцарии

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сделал жесткое критическое заявление относительно «мирной конференции» по Украине, которая проходит в Швейцарии. Политик назвал это мероприятием «скотным двором».

«Этот швейцарский «скотный двор» – чистейший сюрреализм. Кафка с Оруэллом нервно курят в сторонке. Никто из участников «форума мира» не знает, что он там делает и в чём его роль. Ведь для «разрешения конфликта» хитрожопые швейцарские пастушки позвали только проверенных животных: наглотавшегося полового возбудителя безумного мелкого хряка с его неизменным приятелем, стадо блаженно блеющих о мире тупоголовых западных альпийских баранов, а также свору европейских цепных псов для охраны поголовья», – заявил Медведев в своём телеграм-канале.

По его словам, мероприятие также можно охарактеризовать также фразой известного литературного персонажа – «это какой-то позор»…

Москва, Елена Володина

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