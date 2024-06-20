Банк России заявил о высокой вероятности существенного повышения ключевой ставки

Участники совета директоров Банка России считают, что вероятность реализации альтернативного сценария выросла, в результате чего возможно существенное повышение ключевой ставки. Об этом говорится в материалах регулятора.

«На момент июньского решения по ключевой ставке нет решающих аргументов, чтобы отвергнуть базовый сценарий в пользу альтернативного и повысить ключевую ставку. Однако если будут получены убедительные свидетельства реализации альтернативного сценария в статистических данных, на июльском заседании может быть принято решение о повышении ключевой ставки, причем существенном», – уточнил Центробанк в своём сообщении о дискуссии на июньском заседании совета директоров.

Напомним, 7 июня Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16,00% годовых. При этом регулятор ужесточил сигнал, указав на возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании и необходимость поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике существенно более продолжительный период, чем предполагалось ранее.

В Центробанке по-прежнему заверяют, что проводимая денежно-кредитная политика позволит закрепить эффекты от произошедшего в апреле ужесточения денежно-кредитных условий и обеспечит возвращение инфляции к цели в 2025 году и её поддержание вблизи 4% в дальнейшем.

Москва, Елена Володина

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