Массовое заражение ботулизмом: в больницах находятся более 300 человек

В больничных стационарах находится 301 россиянин, заболевший ботулизмом в результате употребления некачественной продукции. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, 43 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

«Медицинская помощь пострадавшим с диагнозом ботулизм оказывается в полном объеме. Всего сегодня под наблюдением специалистов в стационарах находится 301 человек, 43 пациента получают искусственную вентиляцию легких», – цитирует его слова ТАСС.

Ранее сегодня пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что специалисты службы изъяли почти 200 т продукции, ставшей причиной вспышки ботулизма в ряде российских регионов. Врачи выписали из стационаров 15 человек, у которых подозревали инфекцию.

Все пострадавшие ели салат лобио от ООО «Локалкитчен» или салат с тунцом, фасолью и яблоком от ООО «Гастропорт». Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Задержаны руководители компаний. Известно, что еду готовили нелегальные мигранты.

Москва, Елена Володина

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