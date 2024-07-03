«На одном Минсельхозе космос не вытянем…» Глава Роскосмоса назвал нынешнее финансирование отрасли «дорогой в никуда»

Обеспеченное финансированием создание космических аппаратов в России – это путь в никуда. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов сегодня в ходе «правительственного часа» в Госдуме. По его словам, необходимо монетизировать все услуги в этой сфере, потому что на одном Минсельхозе развитие не вытянуть.

«Предоставление в нужном объеме космических услуг за счет создания многоспутниковых группировок – основной приоритет в отрасли. И мы, к сожалению, к нему сегодня не готовы в производственном, технологическом и кадровом вопросах. Это для нас вызов, и это наша работа в ближайшее время. Просто, чтобы вы понимали: производственные мощности США сегодня около 3 тысяч аппаратов в год. В Китае семь заводов – это приближается к 2 тысячам. Европа тоже в этом плане не спит. У нас – 40 (аппаратов). Значит – нам надо кардинально перестроить всю индустрию отрасли, нацеленной на конвейерное массовое производство. Поверьте, это непростая задача», – пояснил Борисов.

Глава Роскосмоса подчеркнул, что обеспеченные финансированием 350 космических аппаратов до 2030 года – «это дорога в никуда», поскольку для обеспечения безопасности страны и развития экономики необходимо минимум 1200 аппаратов – «другого пути у России просто-напросто нет».

«Само по себе наращивание орбитальной группировки не является целью. Цель – это формирование космических услуг и сервисов, которыми будут пользоваться потребители. Текущий состав отечественной орбитальной группировки и возможности российских операторов не позволяют в полном объеме удовлетворить спрос потребителей в космических услугах и сервисах. Мы обеспечиваем интегрально около 30%. Потребительские характеристики российских космических систем дистанционного зондирования отстают от зарубежных более чем 2 раза по разрешению снимков и на порядок по чистоте съемки. Потребительские характеристики спутников связи отстают от зарубежных по скорости доступа в Интернет более чем в 6 раз, а персональная спутниковая связь «трубка-трубка» в отечественных системах отсутствует напрочь», – констатировал Борисов.

«Наиболее благоприятная ситуация в части обеспечения гидрометеорологическими данными. Именно с целью сокращения такого разрыва между спросом на услуги и возможностью группировки направлен проект по созданию конвейерного производства. Реализация планов позволит уже к 30-му году обеспечивать формирование устойчивого отечественного рынка космических услуг и сервисов уровень удовлетворенности заказчиков и потребителей мы хотим довести до 70-100% по различным видам услуг», – добавил глава Роскосмоса.

По его словам, существенным ограничивающим фактором в развитии отрасли является текущая модель взаимодействия с потребителями. Как отметил Борисов, она представлена преимущественно органами власти различных уровней, которые все данные дистанционного зондирования Земли получают бесплатно.

Глава Роскосмоса выразил надежду на недавно принятый закон в этой сфере, который должен заработать с 2025 года. «Это формирование рынка дистанционного зондирования Земли с пониманием его объемов. Во-вторых, рынок подразумевает новых участников. Надеемся привлечь частных инвесторов… Есть понимание, что указанная модель начнет функционировать в полной мере только через 3-5 лет. Мы понимаем, что единовременно на нее перейти очень сложно», – уточнил он.

«Но что бы хотелось в поддержку, в том числе, от вас (Госдумы), это переход на монетизацию услуг, (который) должен идти последовательно без всяких исключений. Как только мы начнем исключать какие-то ведомства – значит этот процесс уйдет на нет и будем мы работать только на одном Минсельхозе, а на нем космос не вытянем», – подчеркнул Борисов.

Москва, Мария Соколова

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