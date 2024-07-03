Депутаты учатся ходить по лестнице: в Госдуме проходят учения МЧС

Сегодня пленарное заседание нижней палаты российского парламента завершилось тренировкой по эвакуации депутатов при пожаре и других чрезвычайных ситуациях.

После рассмотрения последнего вопроса повестки дня вице-спикер Госдумы Александр Жуков сделал объявление о начале учебной тренировки. «Прошу вас следовать указаниям сотрудников МЧС и ФСО и пройти к ближайшим выходам без использования лифтов. Через 30 минут вы сможете вернуться на свои рабочие места», – обратился Жуков к депутатам.

Как сообщила пресс-служба Госдумы, в зданиях парламента в рамках тренировки «будет включена система пожарной сигнализации, отключены лифты и проведена эвакуация».

Москва, Мария Соколова

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