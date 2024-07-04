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Воскресенье, 7 июля 2024, 07:54 мск

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Госдума приняла закон о лишении полномочий депутатов и сенаторов за несанкционированный выезд за рубеж

Сегодня нижняя палата российского парламента единогласно одобрила в первом чтении и в целом поправки в законодательство, которые устанавливают обязанность для членов Совета Федерации и депутатов Госдумы, планирующих выезд за пределы России, согласовывать свой выезд, за исключением служебных командировок.

В случае нарушения этого правила полномочия парламентария могут быть прекращены досрочно.

Вместе с тем в ходе пленарного заседания спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции проработать вопрос об ограничении выезда депутатов ГД и сенаторов РФ за границу в течение нескольких лет после истечения их полномочий.

Москва, Елена Володина

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