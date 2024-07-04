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Воскресенье, 7 июля 2024, 07:54 мск

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«Крючок для вербовки»: Госдума «проработает» запрет депутатам иметь собственность за рубежом

Сегодня на пленарном заседании Госдумы спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин поручил проработать вопрос о запрете депутатам иметь недвижимость за пределами России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тему нового запрета поднял замглавы фракции КПРФ Николай Коломейцев, который обратил внимание, что «имущество и собственность за рубежом являются первым крючком для любой спецслужбы».

«Вас любого за штаны возьмут… Может все-таки во втором чтении запишем. К тому же у нас бывший премьер, 11 первых вице-премьеров, 28 губернаторов – носители самых сокровенных тайн уже за кордоном. Как сообщают сети, и находящаяся под следствием замминистра обороны уже туда сбежала. Поэтому тут может не только в закон о статусе (депутата) надо внести. Надо, чтобы спецслужбы не Думу оскорбляли, а занимались своим прямым делом. И в данной ситуации все-таки надо прописать – собственность за рубежом депутат не имеет права иметь», – отметил Коломейцев под аплодисменты депутатов.

В ответ спикер Госдумы дал поручение проработать это предложение. «Видите, как вас зал поддерживает... Давайте мы поручим председателю комитета по вопросам безопасности проработать это предложение и затем его внести на рассмотрение вначале Совета (Госдумы), а потом, может быть, эта норма станет уже и положением закона», – сказал Володин.

Сегодня Госдума приняла в первом и в окончательном чтениях поправку в закон о статусе депутатов и сенаторов, который обязывает парламентариев согласовывать свои выезды за пределы России.

Москва, Мария Соколова

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