Госдума сократила для военных пенсий понижающий коэффициент: вопрос о его отмене Минфин оставил без ответа

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому размер «военных» пенсий с октября повысится на 5,1%. При этом глава Минфина РФ Антон Силуанов никак не отреагировал на предложение депутата Госдумы отказаться от понижающего коэффициента в этих выплатах, что подняло бы боевой дух участников специальной военной операции.

В частности, по итогам обсуждения документа в третьем чтении депутат от «Справедливой России – За правду» Валерий Гартунг обратил внимание, что до выплаты 100% так называемых военных пенсий не хватает всего 10,17%. «Я вышел на эту трибуну, только чтобы сказать: Антон Германович, посмотрите пожалуйста, ну неужели мы будем ещё 5 лет ждать, потому что по 2% в год – это 5 лет. Ну не надо 5 лет ждать. Давайте мы найдем эти деньги. Ладно, в бюджете этого года этого нет. Давайте в бюджете 2025 года посмотрим. У нас налоговые изменения, должны быть дополнительные доходы, давайте посмотрим, на военных выделим деньги. Ну, когда их ещё выделять? Сейчас военные действия идут. Все же понимают, что это поднимет боевой дух нашей армии», – обратился Гартунг к главе Минфина.

Силуанов со своей стороны оставил предложение парламентария без ответа, попрощался с депутатами и покинул Госдуму.

Новая норма предусматривает повышение с 1 октября не до 89,32%, а до 89,83% понижающего коэффициента, который используется при начислении военных пенсий. Это связано с уточнением прогноза социально-экономического развития, с учетом роста индекса потребительских цен на текущий год. По словам Силуанова, с октября средний размер военной пенсии составит 41,6 тысячи рублей.

Москва, Мария Соколова

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