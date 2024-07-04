«Спасибо» Минфину: в Госдуме опасаются, что туризм в России опять станет роскошью

Предложение Минфина по донастройке налоговой системы повысит туристический налог, что ставит под вопрос развитие отрасли внутри России. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат из профильного комитета Госдумы Артем Прокофьев. По его словам, новации усугубят главную проблему этой сферы – нехватку мест проживания для путешественников.

«Вызвало большие вопросы установление туристического налога в нашей стране, который предлагается установить с 1 января 2025 года с постепенным ростом до 2029 года с 1% до 5% со стоимости номера. У нас в стране стоят высокие задачи по развитию внутреннего туризма. И на сегодняшний день главным препятствием для развития этой сферы является дефицит мест размещения», – пояснил Прокофьев.

Парламентарий обратил внимание, что стоимость номера в гостиницах из-за нехватки растет в еженедельном режиме и без повышенных налогов. «Есть задача увеличить в два раза внутренний туризм в нашей стране. Но при этом, если у нас не появится новых отелей, новых мест размещения, реализовать это будет невозможно. Эксперты оценивают, что последствия от туристического налога могут вызвать рост фискальной нагрузки на эту отрасль в перспективе на 63%», – заявил он.

«Большой вопрос, сможет ли тогда быть выполнена задача об увеличении в два раза показателей внутреннего туризма в нашей стране. Будет ли он доступен для наших граждан, если будут реализованы подобные подходы. Такие предложения должны широко обсуждаться как к экспертным сообществом, так и с туристической отраслью, прежде чем выходить с такими предложениями со столь существенным увеличением налоговой нагрузки», – заключил Прокофьев.

Москва, Мария Соколова

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