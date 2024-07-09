В Госдуме «единороссы» назвали «бредом» резкое повышение НДФЛ для самых богатых

Представители фракции «Единая Россия» в Госдуме назвали бредом повышение для самых богатых граждан верхней границы прогрессивной шкалы налога на доходы физлиц (НДФЛ). Как передает корреспондент РИА «Новый День», в донастройке налоговой системы был утвержден во втором чтении вариант правительства РФ, несмотря на предложения думской оппозиции.

В частности, внефракционный депутат Оксана Дмитриева предложила повысить НДФЛ до 25% для тех, кто зарабатывает от 20 млн до 50 млн рублей, а свыше 50 млн – до 35%. «Минфин представил информацию о том, каковы были доходы от налогоплательщиков с различными доходами. Так вот – 167 тысяч налогоплательщиков – это 0,3% от общего числа налогоплательщиков, они заплатили в бюджет фактически по ставке 15% в прошлом году 1,2 трлн рублей, что составило 20% от общего поступления НДФЛ. Это говорит о вопиющей степени неравенства в доходах и возможности получения этих доходов в случае прогрессивной шкалы налогообложения», – пояснила парламентарий.

«Я построила бимодальное распределение и получила данные примерно по своей шкале – это дополнительно свыше 500 млрд рублей. Поскольку очень небольшое количество – 167 тысяч налогоплательщиков, Налоговая служба может точно рассчитать», – уточнила Дмитриева, которая является по образованию экономистом.

В ответ глава комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от «Единой России» Андрей Макаров привел данные ВЦИОМ о поддержке большинством населения предложенной правительством шкалы НДФЛ. «Мы с вами проголосовали в первой таблице. Там вариант, предложенный правительством с точки зрения прогрессивной шкалы, как он обсуждался и на парламентских слушаниях… Вот эту шкалу мы проголосовали. Сейчас со ссылкой на людей, на дополнительные доходы нам будут предлагать различные варианты этой же самой шкалы, показывая, что именно эти расчеты будут самые главные. Я рад, что Оксане Генриховне удалось построить бимодальную модель, и она уже по ним получила 500 млрд доходов, но при всем при этом, к сожалению, государство этих расчетов не видело – ни депутаты, не правительство. Никаких расчетов нам, кроме рассуждений, о бимодальной модели не представлено», – заявил он.

«Единственное, что могу сказать: когда нам говорят, что можно было принять за основу, а потом доработать – бред даже если он наукообразный, к сожалению, не может быть принят за основу», – сказал Макаров.

Чуть позже в ходе дискуссии Дмитриева обратила внимание, что борьба главы комитета по бюджету и налогам с прогрессией НДФЛ продолжается не один год. «Коллега Макаров боролся против нее в течении долгих десятилетий и называл бредом любые предложения по прогрессивной шкале, и все время пугал конвертами и отъездом налогоплательщиков. Теперь даже конвертами уже не пугает, а отъездами, даже когда ехать некуда, всё равно продолжает пугать», – подчеркнула Дмитриева.

В итоге большинством депутатов «Единой России» эта поправка была отклонена, как и порядка десятка подобных поправок по увеличению верхней границы прогрессивной шкалы НДФЛ. В частности, «Справедливая Россия – За правду» предлагала установить более «дробную» шкалу для высоких доходов: от 18% на доходы в 50-100 млн рублей, до 35% на доходы от 500 млн, а на доходы до 5 млн рублей в год предлагали сохранить ставку в 13%.

Депутаты утвердили в целом во втором чтении донастройку налоговой системы, предложенную кабинетом министров. В частности, документ предусматривает прогрессивную шкалу по НДФЛ. Для граждан с доходами до 2,4 млн рублей в год ставка НДФЛ останется на уровне 13%. При доходах от 2,4 млн до 5 млн налог составит 15%, от 5 млн до 20 млн – 18%, от 20 млн до 50 млн – 20%, а свыше 50 млн рублей в год – 22%. Повышенный налог будет взиматься не со всей суммы, а с превышения соответствующих порогов. Изменения не коснутся выплат участникам СВО.

Ставка налога на прибыль будет повышена с 20% до 25%.

Поправками ко второму чтению туристический налог преобразован в курортный сбор, размер которого и необходимость введения будут определять власти на местах. Этот налог будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения гостиниц.

Предполагается, что завтра Госдума рассмотрит законопроект в третьем чтении.

Москва, Мария Соколова

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