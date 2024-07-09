Добровольцев СВО приравняли к мобилизованным и военным-контрактникам при страховании

Сегодня нижняя палата российского парламента окончательно одобрила проект закона, согласно которому добровольцы СВО в вопросах страхования жизни и здоровья будут приравнены к мобилизованным и военнослужащим-контрактникам.
Речь идет о законодательном закреплении права на страховые выплаты в случае ранения или гибели добровольцев, у которых заключены контракты с Минобороны и Росгвардией, уточнили в пресс-службе Госдумы.
При получении легкого ранения, травмы или контузии страховая выплата составляет 78,3 тысячи рублей, при тяжелом увечье – 313 тысяч. При наступлении инвалидности размер выплаты в зависимости от группы составляет от 783 тысяч до 2,3 млн рублей.
В случае гибели добровольца выплата в размере 3 млн рублей делится пропорционально между всеми наследниками погибшего бойца. Как правило, это жена, дети, подопечные и фактические воспитатели.
Москва, Елена Володина
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