В Госдуме назвали самые опасные преступления, связанные с нелегальной миграцией

Рабочая группа Госдумы по анализу законодательства РФ в сферах безопасности и миграционной политики подготовила комплексные законопроекты, которые касаются решения проблемы, связанной с нелегальной миграцией. Об этом вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая сегодня на пленарном заседании Госдумы. По ее словам, речь идет о пресечении самых опасных преступлений.

«Анализ, который мы провели, показывает, что основную категорию преступлений, совершаемых на территории Российской Федерации иностранными гражданами, составляют лица, которые находятся в неопределенном правовом статусе или злоупотребляют правом пребывания и имеют подложные документы. Исходя из этого, мы считаем самыми опасными преступления, которые направлены на легализацию мигрантов, на совершение преступления по должностным подлогам», – уточнила Яровая, слова которой цитирует пресс-служба Госдумы.

Вице-спикер отметила, что подготовлены серьезные изменения в законодательство, которые уже переданы во все федеральные органы исполнительной власти и будут предметом рассмотрения нижней палаты парламента.

Москва, Елена Володина

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