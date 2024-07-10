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Среда, 10 июля 2024, 17:46 мск

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Россиянам позволили получить оплату за неиспользованные отгулы на работе

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении поправки в Трудовой кодекс. Документ уточняет срок, в течение которого может быть использован отгул, и предусматривает возможность оплаты неиспользованных отгулов при увольнении.

Согласно поправкам, работник сможет взять дополнительный день отдыха в течение года со дня работы в выходной или праздник либо присоединить отгул к отпуску за тот же период.

После принятия документа будет действовать правило: если в течение года отгул так и не был использован, взять его как выходной день уже не получится, но он «не сгорит». Все неиспользованные отгулы работодатель обязан будет компенсировать сотруднику при увольнении.

Поправки должны вступить в силу с 1 марта 2025 года. Как уточнила пресс-служба Госдумы, законопроект был подготовлен во исполнение решения Конституционного Суда.

Москва, Елена Володина

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