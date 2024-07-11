Следствие снова просит домашний арест для экс-командующего 58-й армией Попова

235-й гарнизонный военный суд получил новое ходатайство следствия о смягчении меры пресечения на домашний арест бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову, находящемуся в столичном СИЗО по обвинению в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге. Как сообщил его адвокат Сергей Буйновский, заседание назначено на 15 июля.

«СК просит изменить меру пресечения для моего подзащитного на не связанную с лишением свободы. Суд рассмотрит ходатайство следствия о переводе Ивана Попова под домашний арест в понедельник в 14:00 мск», – сообщил юрист в комментарии ТАСС.

Попов был арестован 17 мая по уголовному делу о мошенничестве. По версии следствия, он причастен к хищению в 2023 году более 1 700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Их стоимость составляет свыше 130 млн рублей. Следствие по делу продлено до 11 августа, срок ареста генерала истекает 17 июля.

По данным следствия, экс-командующий 58-й общевойсковой армией действовал в составе организованной группы вместе с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым и предпринимателем Моисеевым. Цоков погиб в зоне СВО летом 2023 года и посмертно был удостоен звания героя РФ. Его дело прекращено посмертно. Моисеев, как и Попов, содержатся в СИЗО.

Москва, Елена Володина

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