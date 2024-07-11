Юлию Навальную** внесли в перечень террористов

Сегодня Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов вдову Алексея Навального* Юлию**, которая обвиняется в участии в экстремистском сообществе. Информация об этом появилась в соответствующем списке ведомства.

Напомним, 9 июля Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил в международный розыск Навальную** по делу об участии в экстремистской организации. Ей предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ, максимальное наказание по которой грозит лишением свободы до шести лет.

По данным СМИ, следствие располагает данными о том, что Навальная** создавала и распространяла в Интернете видеоролики, дискредитирующие власти РФ, а также направленные на сбор пожертвований для ФБК (признана в РФ экстремистской и запрещена). В числе обвинений – публичные призывы к террористической деятельности, распространение заведомо ложной информации о Вооруженных сил РФ, мошенничество.

*физическое лицо, выполняющее в РФ функции иностранного агента

**физлицо в списке террористов и экстремистов

Москва, Мария Соколова

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