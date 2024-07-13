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Суббота, 13 июля 2024, 15:48 мск

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Госдума готовится ввести запрет на усыновление и опекунство для граждан зарубежных стран, где разрешена смена пола

Госдума приступила к рассмотрению законопроекта, который устанавливает запрет на усыновление или опекунство для граждан зарубежных стран, где разрешена смена пола. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Внесенная законодательная инициатива предполагает отказ в усыновлении или опеке детей из России гражданам: Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии, Британии, Германии, Дании, Исландии, Испании, Италии, Канады, Норвегии, Финляндии, Швейцарии, Эстонии и других стран, где смена пола разрешена либо путем медицинского вмешательства, либо в результате внесения изменений в документы, удостоверяющие личность», – уточнил Володин в своем телеграм-канале.

Председатель Госдумы обратил внимание, что в Европе и США процедуры по смене пола имеют устойчивую тенденцию к росту, так как стимулируются со стороны государств. «В США количество таких операций ежегодно увеличивается на 12% и исчисляется десятками тысяч. В их числе и медицинские вмешательства у подростков. В Европе чаще всего меняют пол в Германии и Нидерландах», – отметил он.

«Принимаемый закон поможет нам защитить детей», – подчеркнул Володин.

Москва, Елена Володина

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