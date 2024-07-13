Вплоть до пожизненного: в Госдуму внесен законопроект об ужесточении ответственности за вооруженный мятеж

В Госдуму внесен правительственный законопроект, который предполагает поправки в Уголовный кодекс (УК) с ужесточением ответственности за вооруженный мятеж, а также с освобождением от наказания при определенных условиях. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Согласно законопроекту, поправки буду внесены в статьи УК – 275 (госизмена) и 279 (вооруженный мятеж) Уголовного кодекса. В частности, за организацию вооруженного мятежа или руководство им в целях свержения или насильственного изменения конституционного строя РФ либо нарушения территориальной целостности РФ наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет. Участие в таком вооруженном мятеже предлагается наказывать лишением свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет.

Если эти преступления повлекли смерть человека или иные тяжкие последствия, то предполагается лишение свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом в размере от 500 тысяч до 1 млн рублей или пожизненным лишением свободы.

В статье 275 УК планируется предусмотреть возможность освобождения от уголовной ответственности за вооруженный мятеж, если лицо добровольным и своевременным сообщением органам власти или иным образом способствовало предотвращению дальнейшего ущерба интересам РФ, а также если в его действиях не содержится иного состава преступления.

Как считают разработчики законопроекта, это позволит мотивировать участников вооруженного мятежа отказываться от продолжения противоправных действий.

Москва, Елена Володина

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