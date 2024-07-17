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Будет ещё выше: аналитики оценили перспективы с ключевой ставкой ЦБ РФ

Финансовые аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке Центробанка РФ на 2024 год почти на один процент – до 16,8%. Такие данные приводятся по результатам макроэкономического опроса Банка России.

«Ожидания аналитиков по средней ключевой ставке повышены на всем горизонте – на 2024 год до 16,8% годовых (+0,9 процентного пункта), на 2025 год до 15,0% годовых (+2,6 процентного пункта), на 2026 год до 10,6% годовых (+1,2 процентного пункта)», – говорится в материалах ЦБ РФ.

Прогноз на конец горизонта, как указывается в документе, – 8,0% годовых. Медианная оценка нейтральной ключевой ставки не изменилась – 7,5% годовых.

В материалах ЦБ также говорится, что годовая инфляция в России увеличилась до 8,6%. Рост цен на услуги туризма и транспорта замедлился после всплеска в мае, а овощи и фрукты, напротив, стали дорожать быстрее.

«Основная причина высокой инфляции – сильный внутренний спрос, который пока опережает возможности расширения производства. Для устойчивого снижения инфляции необходимо поддерживать жесткие денежно-кредитные условия в экономике продолжительное время», – считает Банк России.

Ранее зампред Центробанка Алексей Заботкин заявлял, что совет директоров Банка России на заседании в конце июля может обсудить повышение ключевой ставки с 16% до 17% или 18%.

Москва, Елена Володина

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Метки / ЦБ РФ

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