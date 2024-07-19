российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 19 июля 2024, 15:11 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Дело на 221 млн: СКР предъявил обвинение экс-главе подмосковной Шатуры

Экс-главе Шатурского городского округа Алексею Артюхину предъявлено обвинение в растрате бюджетных денег в особо крупном размере (ч.4 ст. 160 УК РФ). Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, сегодня ведомство ходатайствует перед Тверским судом города Москвы об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, чиновник совершил растрату бюджетных денежных средств на сумму порядка 221,5 млн рублей, выделенных на строительство водозабора и очистных сооружений.

В подмосковной прокуратуре уточнили, что растрату совершили глава округа совместно с иными подконтрольными ему лицами, в том числе путем предоставления займов различным коммерческим организациям, оплаты лизинга транспортных средств и приобретения недвижимого имущества.

По месту работы бывшего градоначальника был проведен обыск, а также осмотры транспортных средств и допросы.

Москва, Елена Володина

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Коррупция

Суд отправил в СИЗО замдиректора Фонда капремонта Подмосковья за крупную взятку / Удар по Мединскому? Последствия «дела Кибовского» могут оказаться «долгоиграющими» и очень резонансными / «Большая подстава…» Кибовский стал жертвой несовершенства законов, считает эксперт / Аресты «серых генералов»: в России возможны новые громкие разоблачения / Арестован бывший начальник департамента культуры Москвы / ФСБ задержала двух замов главы Ивановской области / Следствие снова просит домашний арест для экс-командующего 58-й армией Попова / В Турции арестовали 77 человек по делу о взятках на таможне

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Политика, Россия, Скандалы и происшествия, Экономика, Коррупция, Подмосковье, ЧП в Подмосковье,