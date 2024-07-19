Дело на 221 млн: СКР предъявил обвинение экс-главе подмосковной Шатуры

Экс-главе Шатурского городского округа Алексею Артюхину предъявлено обвинение в растрате бюджетных денег в особо крупном размере (ч.4 ст. 160 УК РФ). Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, сегодня ведомство ходатайствует перед Тверским судом города Москвы об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, чиновник совершил растрату бюджетных денежных средств на сумму порядка 221,5 млн рублей, выделенных на строительство водозабора и очистных сооружений.

В подмосковной прокуратуре уточнили, что растрату совершили глава округа совместно с иными подконтрольными ему лицами, в том числе путем предоставления займов различным коммерческим организациям, оплаты лизинга транспортных средств и приобретения недвижимого имущества.

По месту работы бывшего градоначальника был проведен обыск, а также осмотры транспортных средств и допросы.

Москва, Елена Володина

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