«Мы плотно взаимодействуем, деньги – не пахнут…» Депутат Госдумы раскрыл данные о переговорах с Западом

Парламентское сотрудничество России в мире продолжается, в том числе, с финансовыми институтами западных стран. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на пресс-конференции в Москве.

«У нас есть взаимодействие и с институтами западных стран. Есть разные ассоциации, в том числе, финансовые, работающие в России. Мы плотно взаимодействуем. Они, кстати, свои предложения по законотворческому процессу нам направляют. Вот буквально с Ассоциацией европейских банков я встречался и очень активно обсудили ту законотворческую работу, которую мы ведем. И то, что их интересует, волнует в этой работе, мы выслушали. Они внесли конкретные предложения, какие поправки предлагают внести. Поэтому могу сказать, что рабочее взаимодействие даже с западными партнерами у нас сохранилось. Причем, очень доброжелательное», – уточнил Аксаков.

Парламентарий также обратил внимание, что идет «самое плотное взаимодействие и с ассоциациями, и с парламентариями всего остального мира». «Мое ощущение, что все это накапливается в такой большой ком, который надувается и прорвет, как говорится. Поэтому в ближайшее время ожидаю, несмотря кто бы что ни кричал, по крайней мере, в восточной и южной части мира с нашей страной все прийдет в более-менее нормальное русло. Могу сказать, что есть конкретные договоренности», – пояснил он.

«Есть поговорка – деньги не пахнут. Те, кто хочет заработать, даже западные партнеры, и видят выгоду взаимодействия с Россией и понимают, что эту выгоду они могут получить особенно в этих условиях, когда можно с плюсом подзаработать, они это используют. Так что собаки лают, караван идет», – заключил Аксаков.

Москва, Мария Соколова

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