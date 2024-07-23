Медийное шоу по законам Голливуда: для России итоги выборов в США особого значения не имеют

Выборы президента США – это всегда интерактивное медийное шоу, которое проводится по всем законам Голливуда. Об этом в комментарии РИА «Новый День» сказал политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов. По его оценке, для России итог этой избирательной гонки принципиального значения не имеет.

«Американские выборы – это всемирное интерактивное шоу. И в данном случае никаких исключений. То, что невменяемый, недееспособный старик не в состоянии управлять огромной страной было давно очевидно всем и в США, и во всем мире. А чтобы самих себя в этом убедить окончательно, они устроили нулевые дебаты в конце июня, после которых всем было понятно, что этого деда будут как-то менять. А так как это шоу, то сохранялась там интрига, разогрев сюжета, какие-то разные мнения транслировались по этому поводу…» – пояснил Мартынов.

Политолог высказал сомнение, что «этот Голливуд» имеет особое значение. «Полмира за этим внимательно наблюдает, как будто это всех каким-то образом касается, в том числе, и нас. Конечно, США здорово влияют на весь мир, несмотря на то, что они утрачивают свою гегемонию. Но пока они её утратят, они ещё крови выпьют всем немало. Это совершенно точно. И то, какая надпись там на главном стуле в Белом доме, принципиально ничего не меняет», – полагает он.

«Умиляет, с каким энтузиазмом наша публика кинулась в это шоу. Возможно, не хватает впечатлений на фоне того, что военная тема, слава Богу, стала рутинизированным фрагментом повестки. А больше никаких ярких событий нет. Вот это шоу самое яркое. Причем, эту сенсацию активно разогревали последние три месяца. И вдруг она наступила. Это к вопросу о том, что несмотря на беспрецедентно низкий уровень взаимоотношений и их отсутствие между нашими странами, на антагонизм и так далее, все равно российское медиа-поле остается частью глобального медиа-поля», – отметил эксперт.

При этом политолог выразил уверенность, что для России итоги выборов в США принципиального значения не имеют. «Все эти разговоры, что это значит для нас, куда повернется… Да ничего это для нас не значит. У нас своя история, своя жизнь, своя страна, свои проблемы и своя повестка. И между прочим, они (США) же сами сделали все для того, чтобы так и было», – заключил Мартынов.

Москва, Мария Соколова

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