Прямая угроза: в Госдуме предупредили о серьезных последствиях повышения утильсбора

Повышение утилизационного сбора в России с 1 октября является прямой угрозой безопасности на дорогах и может привести к серьезным социальным последствиям. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, следствием такого решения станет подорожание автомобилей и развитие рынка некачественных запчастей.

«Повышение утилизационного сбора приведет к росту цен на автомобили. Особенно это будет касаться китайских машин, на которые сегодня повышенный спрос. Будет развиваться рынок поддельных и бушных деталей, а это прямая угроза аварийности и безопасности вождения. Далее будет расширяться рынок привоза автомобилей по заказу с сопутствующими негативными последствиями, когда наших граждан начнут просто обманывать», – подчеркнул Нилов, выступая на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы.

В этой связи парламентарий сообщил, что в адрес правительства направлено обращение «ещё раз пересмотреть подходы к ожидаемому увеличению утилизационного сбора». «Мы просим на это обратить внимание и не допустить серьезных социальных последствий», – пояснил депутат.

На прошлой неделе Минпромторг опубликовал проект постановления, предложив долгосрочную шкалу индексации утилизационного сбора на автотранспорт и некоторые виды спецтехники до 2030 года. Уже в 2024 году с 1 октября утильсбор может повыситься в среднем на 70-85% с дальнейшим повышением на 10-20% каждый последующий год.

При этом уточнялось, что изменения не затронут физлиц, которые самостоятельно ввезут в РФ автомобили с объемом двигателя до 3 литров для личного пользования.

Москва, Мария Соколова

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