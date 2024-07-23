Видный «единоросс» лишился поста вице-спикера Госдумы

Сегодня нижняя палата парламента проголосовала за постановление об освобождении Сергея Неверова (фракция «Единая Россия») от должности вице-спикера Госдумы.
Документ был внесен на рассмотрение комиссией Госдумы по регламенту. «Освободить депутата Государственной думы Неверова Сергея Ивановича от должности заместителя председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации», – указано в постановлении.
Сегодня также Госдума приняла постановление об освобождении депутатов Павла Завального («Единая Россия») и Дмитрия Свищева (ЛДПР) от должностей глав думских комитетов, соответственно, по энергетике и по физкультуре и спорту.
Москва, Елена Володина
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