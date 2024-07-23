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Вторник, 23 июля 2024, 17:31 мск

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Госдума разрешила забирать остаток средств материнского капитала как единовременную выплату

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила во втором чтении законопроект, который разрешает семьям получить остаток средств материнского (семейного) капитала в виде единовременной выплаты.

«Найти решение этого вопроса поручил Президент Владимир Владимирович Путин. Благодаря ему дополнительную поддержку получат более 730 тысяч семей», – уточнил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, «если семья использовала материнский капитал не в полном объеме и на счету осталась сумма до 10 тысяч рублей, она сможет получить эти средства в виде единовременной выплаты».

«Важно, что закон вступит в силу сразу с момента опубликования – таким образом, семьи, которым положена эта выплата, смогут воспользоваться ею уже летом, во время отпуска или при подготовке детей к школе», – пояснил председатель ГД.

Володин также добавил, что в соответствии с принятым законом с 1 января 2025 года пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, а также инвалиды I группы дополнительно к своей пенсии будут каждый месяц получать 1200 рублей. Никаких заявлений для этого писать не потребуется – выплата будет назначаться автоматически.

Москва, Елена Володина

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